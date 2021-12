Pai é suspeito de abusar sexualmente da filha e leva-la para atendimento no hospital

A Polícia Civil está investigando um caso suspeito de estupro de vulnerável em Teresina. O caso aconteceu após um pai levar a filha de 6 anos de idade para ser atendida no Hospital do Buenos Aires, na zona Norte da capital, e a equipe médica suspeitar de que a violência sofrida por ela tenha sido abuso sexual.



Como é de praxe em casos assim, a própria equipe do hospital entrou imediatamente em contato com o Conselho Tutelar informando do ocorrido. O que chamou a atenção foi que, após a comunicação ao Conselho e à polícia, o pai da criança fugiu do hospital e até o momento não foi mais localizado.



Por isso a suspeita de que ele possa estar envolvido no suposto abuso sofrido pela criança. Quem dá as informações é o conselheiro tutelar Teleno Nobre. “Ele chegou ao hospital com esta suspeita de que a criança tinha sido abusada e se evadiu quando entraram em contato com o Conselho sendo que, nestas situações, se você leva uma criança para um hospital e é identificado que ela pode ter sido vítima de abuso sexual, é sabido que você tem que acionar imediatamente a polícia para que seja averiguado o crime. Porque aí, é um crime”, explica.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente Vítima (DPCA) e o Conselho Tutelar da zona Norte está acompanhando. Já a criança foi levada para a Maternidade Dona Evangelina Rosa para passar por exame de corpo de delito junto ao Serviço de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Sexual, o Samvis. Ainda não foi informado se o estupro chegou a ser consumado ou não.

Diligências foram feitas na casa da criança no sentido de localizar o pai, mas até o momento seu paradeiro segue desconhecido.

