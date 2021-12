Pai e filhos são baleados dentro de casa no Lourival Parente

Três pessoas da mesma família foram baleadas dentro de casa em crime ocorrido na noite desta segunda-feira (13) no bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina. As vítimas são o pai de 39 anos e dois filhos, um de 19 e outro de 5 anos de idade. De acordo com a polícia, os suspeitos estacionaram o carro na porta da residência e efetuaram os disparos no portão. As balas atravessaram a estrutura de ferro e atingiram as vítimas dentro de casa.

Em conversa com o Portalodia.com, o comandante do 6º Batalhão, coronel Gilson Leite, informou que a família já havia se mudado para o Lourival Parente fugindo da ameaça de criminosos no bairro Parque Vitória. O rapaz de 19 anos que foi baleado é conhecido como Fifi do Parque Vitória e já tinha sofrido uma tentativa de homicídio quando a família residia naquele bairro. Isso teria motivado a mudança.



Foto ilustrativa: Jailson Soares/O Dia

“Não sabemos informar se por acaso alguém da família tinha algum envolvimento com a criminalidade, essas são informações que a Polícia Civil vai coletar. O que podemos dizer é que os disparos atingiram as vítimas nos braços e nas pernas sem muito grau de letalidade.”, explicou o coronel. O quadro da criança inspira mais cuidados porque, segundo a PM, a bala que a atingiu ficou alojada na região do abdômen.

A família ainda não chegou a falar em caráter formal com a polícia para prestar esclarecimentos sobre o que poderia ter motivado a tentativa de homicídio. A prioridade, segundo disse o comandante do 6º BPM, era prestar socorro às vítimas. O pai e os filhos foram encaminhados ao Hospital de Urgências de Teresina (HUT). A PM fez diligências na noite de ontem (13), mas não conseguiu localizar nenhum suspeito.

O caso será encaminhado para a Polícia Civil.

