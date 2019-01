Pai e filho são presos por tráfico de drogas em Teresina

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (28) condenados a cinco anos pelo crime de tráfico de drogas em Teresina. A dupla foi identificada como Severino Crispim Lima Neto e Ruan Ítalo da Silva Lima. Segundo a Delegacia de Prevenção e Repressão ao Entorpecente (Depre), os dois são pai e filho.

O mandado de prisão foi expedido pela 7ª Vara Criminal de Teresina por envolvimento no crime de tráfico de drogas ocorrido em 2016. De acordo com o coordenador da Depre, o delegado Tales Gomes, na época, os dois foram presos após uma perseguição policial na Vila Prainha, localizada na zona Sul de Teresina.

"Eles conseguiram jogar pelo vidro do carro uma bolsa contendo 11 tabletes de maconha e pararam mais na frente. Através do Canil da Polícia Militar, nós encontramos no matagal essa mochila que foi arremessada e os dois foram presos por tráfico e resistência à prisão", explica o delegado.



Segundo o coordenador do Depre, a dupla já se encontrava em liberdade e trabalhava nas proximidades do Mercado Central. "Infelizmente aqui em Teresina há um núcleo familiar de tráfico, quando o pai é preso, o filho assume, quando o filho é preso, a mãe assume, porque dá lucro, mas infelizmente também dá cadeia", reitera o delegado Tales Gomes.

Severino Crispim Lima Neto e Ruan Ítalo da Silva Lima serão conduzidos ao sistema prisional do Piauí, onde deverão cumprir a pena pelo crime em regime fechado.

Nathalia Amaral, com informações de Chico Filho.