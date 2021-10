Pai e filho são assassinados após discussão por jogo em Isaías Coelho

Pai e filho foram assassinadosapós uma discussão por causa de uma partida de bozó (jogo clássico de dados) na noite dessa sexta-feira (22), no município de Isaías Coelho, no Sul do Piauí. Eles foram identificados como Genivaldo Silva Sousa e Emerson Silva Sousa, respectivamente.



Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por populares da região. Genivaldo, que portava uma arma de fogo, estava jogando com outro rapaz quando se desentenderam e começaram a se agredir fisicamente.

Foto Ilustrativa: Jailson Soares/ODIA

Na confusão, o pai tentou disparar no homem, mas não conseguiu. Foi então que esse rapaz conseguiu tirar uma faca da cintura e desferiu vários golpes nele.

Percebendo a ação, o filho de Genivaldo, Emerson, tentou proteger o pai, mas o outro rapaz pegou a arma de Genivaldo no chão e o matou a tiros. Segundo PM, as informações foram repassadas por testemunhas.

Após o crime, o suspeito foi preso pela Polícia Militar ainda no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!