Pai e filho são assassinados a tiros em Floriano e polícia investiga

A Polícia Civil de Floriano está investigando um duplo homicídio ocorrido na cidade no final da manhã desta sexta-feira (11). Pai e filho (um de aproximadamente 45 anos e o outro de aproximadamente 20) foram encontrados mortos próximo à cidade cenográfica do Município e tinham marcas de tiro pelo corpo. Os assassinatos teriam acontecido durante um tiroteio em um bar próximo ao local e um dos suspeitos de autoria do crime foi detido minutos depois a cerca de 3 Km do ponto onde os corpos estavam.



O suspeito, que não teve o nome informado pela polícia, foi encontrado na garupa de uma motocicleta pilotada por um comparsa. Ele estava baleado e precisou de atendimento médico. “Nós o encaminhamos em estado grave para o hospital e passou por cirurgia. Assim que for liberado, será encaminhado para a delegacia para prestar depoimento”, informou o major Inaldo Barros, comandante da PM de Floriano.

O comparsa do suspeito preso conseguiu fugir quando percebeu a aproximação da polícia e ainda não foi localizado. Questionado sobre a motivação do crime, a polícia crê que tenha se tratado de um acerto de contas, uma vez que uma das vítimas, o pai, teria envolvimento em um homicídio praticado na região, no entanto esta versão ainda está sendo investigada pela polícia.

Maria Clara Estrêla