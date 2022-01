Padeiro reage a assalto e é baleado na região do abdômen no Primavera, em Teresina

Um homem identificado como João Francisco Feitosa, de 57 anos, foi baleado nas primeiras horas da manhã deste sábado (29) ao reagir um assalto no bairro Primavera, na Zona Norte de Teresina. Ele trabalhava como padeiro.







Câmera de segurança mostra o momento em que a vítima é alvejada. Fotos: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 6h50 quando dois homens chegaram em uma motocicleta e garupa desceu do veículo e abordou a vítima, que portava uma arma branca. Nesse momento, rapaz reagiu e foi baleado na região do abdômen. Uma câmera de segurança flagrou toda a ação criminosa.





Suspeitos fogem após os disparos. Foto: Reprodução/Redes Sociais

João Francisco foi socorrido e levado às presas para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Até a publicação não havia informação sobre o estado de saúde da vítima. A PM segue em diligências para prender os suspeitos do crime.

