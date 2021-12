Pacientes do HGV em enfermarias são alvos de assaltante

Pacientes internados em uma enfermaria do setor de nefrologia do Hospital Getúlio Vargas (HGV), na avenida Frei Serafim, no centro de Teresina, foram alvos de um assaltante na noite dessa quarta-feira (15). O criminoso levou fugiu com pertences das vítimas.

O assaltante conseguiu acesso ao interior da unidade hospitalar após escalar uma árvore localizada em rua lateral e encontrar uma janela aberta. A direção do HGV explicou que a área é climatizada e a trava do equipamento não estava acionada.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Em nota, o Hospital Getúlio Vargas classificou a ação como um fato lamentável e afirmou que já adotou medidas necessárias para evitar novos assaltos no área interna.

“A direção do Hospital Getúlio Vargas (HGV) informa que já foram tomadas as medidas necessárias para evitar que fatos lamentáveis como o que aconteceu na noite dessa quarta-feira (15), não voltem a ocorrer”, afirmou a nota. A direção disse que já mandou confeccionar grandes para serem colocadas nessas quatro enfermarias.

Arrastão no Hospital do Mocambinho

Um assalto foi registrado também nesta quarta-feira (15) no Hospital do Mocambinho, na zona Norte de Teresina. Dessa vez o assaltante agiu contra pessoas que aguardavam atendimento da recepção da unidade de saúde.

Imagens de câmeras de segurança do local registraram o momento que o assaltante chega no hospital fingindo estar falando ao celular. Ao se aproximar da recepção, ele saca uma arma de fogo, rende as vítimas e toma pertences.

Foto: Reprodução

A direção do hospital explicou que o segurança da unidade estava em outra portaria do prédio no momento da ação do criminoso e que as autoridades policiais foram acionadas para identificar e prender o acusado.

“A direção do Hospital do Mocambinho lamenta a investida criminosa na recepção da unidade de saúde e informa que o local conta com vigilância armada. No entanto, na hora do incidente o profissional de segurança encontrava-se em outra portaria do prédio”, disse a direção através de nota.

