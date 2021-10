Operação Visibilidade: PM reforça patrulhamento em pontos estratégicos de Teresina

A Polícia Militar do Piauí dá continuidade à Operação Visibilidade, que ocorre em diversos pontos de Teresina, neste domingo (03). A ação tem como objetivo contar com a presença de policiais militares em alguns locais da cidade, visando dar mais segurança à população, especialmente em bairros e regiões considerados mais críticos.



(Fotos: Divulgação/5º BPM)

“Estamos colocando viaturas presenciais em pontos estratégicos no grande cinturão de segurança de Teresina, visando que a presença da Polícia, além de propagar a sensação de segurança na comunidade, também seja um referência para que peçam ajuda ou apoio, bem como a concentração da polícia em locais estratégicos que possam ter uma maior incidência de crimes”, disse o capitão Thales, do 5º Batalhão de Polícia Militar do Piauí (5º BPM).



A Operação Visibilidade está sendo feita em todas as regiões da cidade e em pontos elencados como “sensíveis” para a segurança da cidade. Esses pontos foram definidos e escolhidos por cada comandante das unidades. Os policiais estarão apoiando, embarcando, fazendo patrulhamentos e rondas nos quarteirões e nas proximidades desses locais”.



Essa ação preventiva faz parte das operações planejadas, que prevêem o emprego de policiais militares durante o período de folga mediante pagamento por cada 6h seguidas de trabalho.



