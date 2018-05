Operação Tiradentes finaliza com 58 prisões e 25kg de drogas apreendidos

Após mais de 48 horas em operação, foi divulgado o resultado final da Operação Tiradentes pela Polícia Militar do Piauí. A operação, que foi lançada na última sexta-feira (11), teve registro de apreensão de armas, drogas, veículos e prisões em todo o estado. Como resultado do policiamento ostensivo, a Polícia Militar do Piauí não teve nenhum registro de homicídio durante o final de semana. Ao todo foram 529 atendimentos a ocorrências, mais de 25kg de drogas apreendidas, 19 apreensões de armas, 7.208 abordagens a pessoas e 58 prisões realizadas.

Operação Tirantes no Piauí. (Foto: Divulgação/PM PI)

Durante a Operação, o 1º BPM realizou a operação nas proximidades da Ponte da Amizade, Avenida Maranhão, no período noturno da sexta (11), e ao abordar um veículo modelo Range Over os policiais encontraram uma pistola Taurus, com treze cartuchos intactos. O condutor do carro foi encaminhando à Central de Flagrantes.

Enquanto isso, o Tática Operacional Rodoviário do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), durante rondas pelo bairro Parque Brasil II, após intensas incursões adentrando matagais, conseguiu localizar uma motocicleta com restrição de roubo/furto. O proprietário foi localizado e a referida moto foi restituída mediante recibo.

Em Jaicós- PI, durante uma barreira policial na BR 407, os policiais abordaram um veículo Fiat UNO com placa de Petrolina/PE. Após início da abordagem, o condutor empreendeu fuga sendo localizado em seguida. O suspeito confessou à Polícia ter jogado aproximadamente 20kg de cocaína dentro do mato. Após realizar uma busca, a caixa foi encontrada com 21 tabletes da droga. Segundo o suspeito, ele iria receber R$ 2.000,00 para entregar a substância na cidade de Picos-PI. Após receber voz de prisão pelo crime de tráfico, o indivíduo foi conduzido para a Delegacia de Picos para adoção das providências cabíveis.

Operação Tirantes no Piauí. (Foto: Divulgação/PM PI)



Em Miguel Alves, policiais militares apreendem armas de fogo e recuperam três veículos na madrugada do domingo (13) durante o patrulhamento ostensivo. Os cinco indivíduos que faziam uso dos veículos (um Fiat Pálio preto de placa NIU 6720, um Punto branco de placa LEE 4321, e uma motocicleta Honda 300 vermelha de placa OVX 6296) estavam portando um revólver calibre .38, uma pistola calibre .40 e um simulacro de pistola. Os acusados foram encaminhados à Central de Flagrantes para as providências.

Operação Tirantes no Piauí. (Foto: Divulgação/PM PI)



Timon



Na cidade de Timon-MA, localizada na região metropolitana de Teresina, a Operação Tiradentes teve como foco a realização de barreiras, incursões em áreas de maior incidência criminal, fiscalização em áreas de festas e aglomeração de pessoas. Durante a operação foram realizadas apreensões de um revólver calibre 32 e duas armas brancas, cinco motocicletas roubadas foram localizadas e cinco pessoas foram conduzidas ao Distrito Policial para prestar esclarecimentos, sendo uma destas presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Operação Tiradentes em Timon. (Foto: Divulgação/PM Timon)

As ações enfatizaram a realização de barreiras policiais, bem como abordagens a pessoas e veículos com fundada suspeita em áreas consideradas críticas como nos bairros Vila do Bec, Parque Alvorada, Cidade Nova, Parque Piauí e nos locais de aglomeração de pessoas. O balanço operacional registrou a abordagem a 645 pessoas; 321 veículos; 36 bares e locais de festa.

Operação Tiradentes em Timon. (Foto: Divulgação/PM Timon)



Nathalia Amaral, com informações da PM.