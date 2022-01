Operação prende membros de facção criminosa no Sul do Piauí

A segunda fase da Operação Elo, desencadeada pela Polícia Civil nos municípios de Corrente e Gilbués, no Sul do Piauí, prendeu dois homens apontados como membros da facção criminosa Bonde do Maluco. As investigações identificaram que ambos foram responsáveis por diversos crimes cometidos na região.

De acordo com a 10ª Delegacia Regional de Corrente, os presos conhecidos na organização com Kong e Markin foram os responsáveis pela onda de assassinatos que aconteceu na região nos últimos meses. Kong seria o mandante das execuções, enquanto Markin praticava os crimes. Os presos são suspeitos ainda de envolvimento com o tráfico de drogas.

Foto: Divulgação / Polícia Civil

A operação que cumpriu mandados de prisão preventiva encontrou com os dois homens uma pistola de uso da Polícia Civil do Estado do Piauí, R$ 5 mil em dinheiro, caderno com a contabilidade do líder da facção, comprovantes de depósito, lavagem de dinheiro através de técnica conhecida como smurfing.

