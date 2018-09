Superintendente da Semar é preso acusado de desvio de verbas

Atualizado às 11h50

Ao todo, sete pessoas foram presas na Operação Natureza. Entre elas está o próprio superintendente de meio ambiente do Estado, Carlos Moura Fé. Ele é acusado de participação na organização criminosa que atuava desviando recursos públicos destinados para a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar-PI).

Além do superintendente, mais dois agentes da secretaria também foram presos. Trata-se dos auditores ambientais Fabrício Napoleão Andrade e Danielle Melo Vieira.

Empresários acusados de participação nos desvios também foram presos, são eles Cézar Luis Barros dos Martírios Moura Fé, Ivonete Gontijo dos Santos, Tiago Maximiano Junqueira e Carlos Alberto de Prado Tenório, conhecido como Bebeto – Bebeto.

O Grupo de Repreensão ao Crime Organizado (Greco) está cumprindo sete mandados de prisão temporária contra agentes públicos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí (Semar-PI) e contra empresários. Segundo a Polícia, os presos estão sendo acusados de desvios de recursos públicos.



A operação, que foi nomeada de Natureza, está cumprindo mandados em três cidades do Estado (Teresina, Regeneração do Piauí e Guadalupe) e também no Distrito Federal (DF). A denúncia encaminhada ao Greco conta que agentes da Semar-PI estão envolvidos em desvio de verbas públicas, uso irregular de bens públicos, emissão de licenças ambientais de forma irregular, dentre outros crimes.

No ano de 2015, uma denúncia anônima foi feita para a Polícia Federal e após isso foram iniciadas as investigações. De acordo com a polícia, as ações dos investigados ocorrem desde 2012 e o valor estimado de prejuízo à administração pública é de R$ 3.129.236,04.

Os suspeitos estão sendo acusados de cometeram crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, associação criminosa, advocacia administrativa e crimes ambientais. Além dos mandados dos mandados de prisão, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão.

A assessoria da Semar se manifestou através de nota informando que está colaborando com as investigações e que se coloca à disposição para esclarecimentos posteriores.

Confira a nota na íntegra

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) informa que está colaborando plenamente com a investigação em curso da Polícia Civil do Estado do Piauí, através do Grupo de Repressão ao Crime Organizado – Greco, que investiga crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, associação criminosa, advocacia administrativa, além de crimes ambientais.

As ações dos investigados são desde 2012 e a Semar se coloca à total disposição para esclarecer quaisquer questionamentos, sempre visando à transparência e o correto funcionamento da administração pública.

Viviane MenegazzoLucas Albano