Operação da PRF apreende motocicletas na capital e interior

A Polícia Rodoviária Federal deflagrou na tarde dessa quarta-feira (20) a Operação Cavalo de Aço nas BRs 343 e 316 nas cidades de Teresina, Altos e Campo Maior. Ao todo, 36 motocicletas irregulares foram apreendidas nos três municípios e uma pessoa foi flagrada trafegando em uma motocicleta roubada.

Segunda a PRF, a medida busca apreender veículos que possam ser usados para práticas criminosas, que possam causar acidentes e inibir o consumo de álcool no trânsito.

“A intenção da PRF é retirar de circulação as motocicletas que possam levar a causa de acidentes com vítimas, principalmente se for conduzidas por pessoas inabilitadas e alcoolizadas, retirar de circulação motocicletas que estejam em situação irregular e com equipamentos obrigatórios ineficientes como forma de prevenir acidentes e a utilização desses veículos para práticas criminosas”, disse a PRF em nota.

Fotos: Divulgação PRF

Na operação, um homem que não teve a identidade revelada foi preso com uma motociclista roubada. O veículo possuía registro de roubo do mês de março de 2017. As equipes fiscalizaram 40 veículos e lavraram 151 autos de infração.

Otávio Neto