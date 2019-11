Operação da Polícia Militar apreende armas no interior do Piauí

Uma operação da Polícia Militar nos municípios de Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio e Juazeiro do Piauí no final de semana terminou com apreensões de armas. Denominada de Operação Cocais realizou abordagens a veículos e buscas pessoais na área que abrange a 4ª Companhia do 15º Batalhão.

Um homem foi flagrado, em Castelo do Piauí, com revólver calibre .32 carregado com cinco cartuchos intactos. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Campo Maior, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Foram apreendidas também quatro armas brancas, sendo três facas e um canivete.

Em São Miguel do Tapuio, foi apreendido um revólver calibre .38 com seis cartuchos intactos durante patrulhamento na cidade. No domingo (10/11) uma blitz na entrada da cidade Castelo do Piauí e abordagens e buscas pessoais em Juazeiro do Piauí finalizaram a operação.

Foto: Divulgação

Otávio Neto