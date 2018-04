Operação da Polícia Civil prende acusado de latrocínio na região de Picos

A Polícia Civil prendeu na última segunda-feira (23) um acusado de assaltar e matar um homem identificado como Raimundo Marcelino de Carvalho em São João da Canabrava, próximo a região de Picos.

A prisão do acusado, identificado como João Salvino, faz parte de uma operação policial que também deu cumprimento a cinco mandados de Busca e Apreensão nas cidades de Bocaina-PI, Sussuapara-PI e São João da Canabrava-PI. A operação contou com o apoio da Força Tática de Picos e da Delegacia Regional de Inhuma.

Um mês antes, a polícia prendeu em Fortaleza, no Ceará, Francisco de Assis da Silva, conhecido como Sidiga ou também como Frank. Ele acusado de participação no latrocínio de Raimundo e teria confessado o crime praticado junto com Salvino.

De acordo com a Polícia Civil, na residência de João Salvino foram encontrados um revólver calibre 38 e um colete à prova de balas. Com isso, o acusado também foi preso em flagrante por porte ilegal de armas.

Nayara FelizardoLucas Albano