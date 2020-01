Operação cumpre 14 mandados de busca e apreensão no litoral

A Polícia Civil do Piauídeflagrou nesta sexta-feira (24) a operação “Janeiro Seguro” na cidade deParnaíba e Ilha Grande, no litoral do Piauí. O trabalho da força tarefa cumpriu14 mandados de busca e apreensão nos dois municípios.

O coordenador da Divisão de Capturas(Dicap), delegado Willame Moraes, explicou que a operação teve início da semana quando equipes de investigadores realizaram um levantamento inicial para saber a localização um dos alvos dos mandados judiciais.

Os presos são acusados de crimes graves como homicídios e latrocínios, roubo e foragidos da justiça. Entre os presos está um homem condenado a mais de 20 anos por um assassinado ocorrido em Parnaíba.

O delegado Willame Moraes afirmou que a operação é realizada em janeiro para garantir mais tranquilidade a população durante o ano. Ele disse que estão programadas operações desse tipo em outras regiões do estado.

Otávio Neto