Oper. Anjos da Lei: trezes pessoas são presas por roubo e tráfico de drogas

13 pessoas foram presas acusadas de roubos, furtos e tráfico de drogas em Teresina. A ação foi realizada pela Polícia Civil que deflagrou a Operação Anjos da Lei na manhã desta terça-feira (13). Os policiais ainda estão nas ruas para dar cumprimento aos mandados. A operação tem o objetivo cumprir mandados contra principalmente acusados de tráfico, como também roubo e furto na capital e no interior do Estado.



Segundo o delegado Lucy Keiko, gerente de policiamento metropolitano, a operação é nacional, ocorrendo em vários locais pais. Além do objetivo de combater ao tráfico de drogas, a operação também visa prender pessoas que realizam ações criminosas dentro e nas proximidades de escolas, públicas e privadas.

Os acusados já detidos pela Polícia Civil são, Acelino Wanderson Pereira Oliveira, Ana Célia Soares da Silva, Antônio Francisco Emiliano de Sousa, Alberto Rodrigues dos Santos, Álisson Silva Pereira da Paz, Carlos Alexandre da Silva Melo, Henrique Alexandre dos Santos Costa, Mauro Saraiva da Silva, Rita de Cássia Basília da Silva, Sheila Saad, Valdir Teixeira Silva Jr , Wellington Emiliano de Sousa.



Alguns dos detidos na Operação Anjos da Lei. Foto: Divulgação/Polícia Civil

Outro acusado, identificado como Carlos Leandro de Sousa Pereira, está foragido da justiça. De acordo com a Polícia Civil, ele é acusado de tráfico de drogas. Por não ter residência fixa ainda não foi capturado, porém, é de conhecimento da polícia a região em que ele atua.

Os presos estão sendo levados para a Central de Flagrantes de Teresina onde serão autuados e ficarão à disposição da justiça.

A operação é uma parceria entre as polícias civis de vários estados. No Piauí ela ocorre na Capital e no interior. “As Polícias Civis se unem para cumprir mandados de prisão contra tráfico de drogas, esse é o principal objetivo. Foram expedidos mandados de prisão para certas pessoas por todo o país. Inclusive devem ser presas pessoas no interior do Estado”, explica o secretário de Segurança Pública do Piauí, coronel Rubens Pereira.

Viviane MenegazzoGeici Mello e Lucas Albano