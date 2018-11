Oper. Patrimonium: duas pessoas são presas por furto em escola pública

A Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisão contra acusados de roubos e furtos na zona Norte de Teresina na Operação Patrimonium I. Durante a ação foram presos Francisco Wilson de Oliveira e Anderson Lucas de Souza Ferreira e junto deles encontrado ventiladores roubados de colégios públicos. As prisões ocorreram nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (14).



Foto: Divulgação/Polícia Civil

De acordo com o delegado Tales, Francisco Wilson de Oliveira, conhecido popularmente como Miúdo, foi identificado no último final de semana em roubo no Parque Wall Ferraz, na zona Norte, e durante a investigação deste crime se constatou que Francisco já estava condenado a seis anos de reclusão por roubo, mas estava em liberdade.

A prisão de Francisco foi realizada em sua própria residência, junto dele foi encontrado um ventilador que seria fruto de um roubo a um colégio público no bairro Santa Maria. “Ele vem roubando direto aqui e nós encontramos um ventilador furtado de um colégio público dentro da casa dele”, explica Tales.

Francisco Wilson de Oliveira e Anderson Lucas de Souza Ferreira respectivamente. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)



Já Anderson Lucas de Souza Ferreira foi preso por furto qualificado, aquele que ocorre com destruição ou rompimento de obstáculo; abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza. No caso de Neguim, o acusado furtou uma residência por arrombamento e escalada em outubro deste ano. “Foi feita diligência na casa dele e encontramos parte dos objetos furtados e por conta disso representamos pela prisão dele”, comenta o delegado.

Um ventilador fruto de roubo em uma escola pública também foi encontrado na cada de Anderson Lucas. “Foi feita diligência na casa dele e encontramos parte dos objetos furtados”, relata o delegado.

Frutos de roubos apreendidos nas casas dos acusados. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A operação é comandada pelo 22º Distrito Policial, sob responsabilidade do delegado Tales Gomes, e conta com parceria de da Polícia Militar, através do 13º Batalhão, sob comando do major Pessoa. “As prisões decorrem de investigações a cargo do 22ªDP através de diligências de nossa equipe de investigação e até o final do ano vamos intensificar essas ações de combate aos crimes contra o patrimônio visando um Natal mais seguro para todos os que moram na Santa Maria da Codipi”, comenta Tales Gomes.

Viviane MenegazzoLucas Albano