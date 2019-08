Op. Veraneio: 48 pessoas foram presas e 138 Kg de maconha apreendidos

Foi dada como encerrada neste dia 01 de agosto a Operação Veraneio, deflagrada pelas Forças de Segurança do Piauí entre 19 e 31 de julho no litoral. O objetivo da ação era aumentar a fiscalização nas estradas e nos principais destinos de férias, bem como coibir crimes como tráfico de drogas, roubos, além de infrações de trânsito.



A ação terminou com um total de 48 pessoas presas por diversos delitos. Foram 3.064 abordagens e 71 veículos removidos. Os dados foram repassados pela Secretaria de Estado da Segurança (SSP) nesta quinta-feira (01). Somente em Parnaíba, foram detidas 14 pessoas, apreendidos 138,59 Kg de maconha e apreendidas seis armas e munições. De acordo com o delegado geral, Luccy Keiko, a Polícia Civil já vinha monitorando alguns suspeitos que acabaram sendo pegos durante a operação.



Foto: Divulgação/Secretaria de Segurança

Já em Luís Correia, o Centro Integrado de Segurança Pública emitiu 13 Boletins de Ocorrência, recuperou oito veículos roubados, registrou 11 casos de furto, 13 de roubo, nove de lesões corporais e 81 ocorrências de poluição sonora. Três pessoas foram atendidas por equipes do SAMU com queimaduras por água viva e uma pessoa morreu em um atropelamento.

O que chamou a atenção, no entanto, foi o número de crianças perdidas que foram encontradas pelos policiais e devolvidas em segurança para seus familiares: 32 no total. “As nossas ações, além de ostensivas, também eram educativas e de conscientização no combate à violência contra a mulher e os cuidados e proteção com as crianças. Foram distribuídas pulseiras para os pais e responsáveis para a identificação com espaço para nome e contato telefônico caso a criança precisasse de ajuda”, explica o major Audivan Nunes, coordenador Do Centro Integrado.



Foto: Divulgação/Secretaria de Segurança

O Centro Integrado de Segurança disponibilizou também serviços do Instituto de Identificação, com a emissão de documentos de identidade de primeira e segunda via. Durante o mês de julho foram expedidas no local 1.300 RG’s, e feitos quase dois mil atendimentos. “A integração do nosso trabalho foi bastante positiva porque conseguimos atender uma grande demanda de pessoas que precisavam dos seus documentos”, pontuou Cleide Neres, coordenadora do Instituto de Identificação.

Nos bares, restaurantes e principais vias de acesso ao litoral, as Forças de Segurança fizeram ainda blitz educativas. Para o secretário de Segurança, Fábio Abreu, a Operação Veraneio foi considerada exitosa e reforça o trabalho integrado entre as polícias durante os períodos de maior fluxo de pessoas no litoral piauiense. “A presença das forças de segurança inibe a ação de criminosos e os principais beneficiados, nesse caso em específico, são os turistas que passaram pelo nosso estado”, finaliza o gestor.

Maria Clara Estrêla, com informações da Secretaria de Segurança Pública