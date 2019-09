Op. Peloponeso: PF apura desvio de R$ 17 milhões do SUS

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4), a operação Peloponeso, que apura desvios de recursos públicos da área de saúde. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina, Picos e Brasília, bem como o bloqueio de veículos e valores em contas e ativos financeiros, no valor aproximado de R$ 14 milhões.

Segundo informações da Polícia Federal, a investigação aponta fraudes no credenciamento de Centros Especializados de Reabilitação junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), com a finalidade de receber recursos federais sem a contraprestação de serviços por parte das clínicas.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, há fortes indícios de desvios envolvendo montantes controlados pela Secretaria Municipal de Saúde de Picos, com saque em espécie nas agências bancárias em benefício de empresários. A suspeita é de que servidores públicos também estejam envolvidos no esquema.

O prejuízo calculado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), até março de 2019, é de mais de R$ 17 milhões. A ação de hoje conta com a participação de 60 policiais federais dos estados do Piauí, Maranhão, Ceará, Distrito Federal, bem como auditores do Tribunal de Contas da União e do Departamento Nacional de Auditoria do SUS - DENASUS.

Segundo apurou o O DIA, um dos alvos da operação é a Associação Piauiense de Atenção e Assistência em Saúde (APAAS), em Picos. Procurada, a assessoria da Apaas informou que a direção da entidade está reunida com o setor jurídico para poder discutir a ação da Polícia Federal e, só então, irá se manifestar sobre o caso.

A Apaas é um centro de reabilitação nível IV, que funciona como entidade filantrópica desde 2014 em Picos. A associação presta assistência em saúde aos moradores nos vales do Guaribas, Sambito e Canindé, com uma cobertura em 70 municípios e recebe recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Aguarde mais informações.

Nathalia Amaral e Maria Clara Estrêla