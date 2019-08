Op. férias: PRF registra queda de 30% das mortes em acidentes

Segundo balanço da Operação Férias Escolares, divulgado nesta quinta-feira (1º) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram registradas sete mortes em acidentes nas rodovias federais entre os dias 1º e 31 de julho. Os dados mostram uma redução de 30% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em nota, a PRF comemora os resultados obtidos durante a operação, já que, além do número de mortos, a corporação também registrou uma queda expressiva no número de acidentes graves. Durante o período, foram registrados 113 acidentes, sendo 35 acidentes graves, o que representa uma redução de 33,96%. Ao todo, 138 pessoas ficaram feridas, uma queda de 17,36% em relação ao mesmo período de 2018. Durante as atividades, foram fiscalizados 18.714 veículos, 18.583 pessoas e 35,9 horas de fiscalização com radar.

PRF registra queda de 30% das mortes em acidentes. (Foto: Divulgação/PRF)



A operação, que teve como foco diminuir a violência nas rodovias federais do estado e mais precisamente o número de acidentes graves, feridos e mortos, foi desenvolvida ao longo de todas as rodovias do estado, contudo, com maior concentração na região Norte onde o fluxo de veículos se mostrou com maior intensidade, devido o deslocamento de pessoas da Capital para o litoral do estado.

Além disso, a PRF destaca que, apesar de serem realizados 6.935 testes de alcoolemia, representando um aumento de 160,42% na quantidade de testes, a quantidade de autos de infração e de pessoas detidas praticamente não se modificou comparado ao ano de 2018, significando que o condutor piauiense está mais consciente quanto ao uso de bebida alcoólica ao volante nas rodovias federais.

Em todas as outras infrações cometidas pelos condutores, houve uma redução significativa, sinalizando uma melhor consciência por parte dos condutores neste período. "A PRF também realizou em todo o estado ações educativas que resultaram em conscientização de 1.099 pessoas o que demonstra a preocupação da instituição em cada vez mais reduzir os acidentes através da educação e da sensibilização da sociedade piauiense para um trânsito mais seguro nas nossas rodovias", finalizou.

Nathalia Amaral