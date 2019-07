Polícia cumpre mandados e prende 14 pessoas no litoral piauiense

A Secretaria de Segurança encaminhou na manhã de hoje (19) 250 policiais para atuarem no litoral piauiense durante este período de férias. O objetivo é aumentar o policiamento na região e coibir crimes como tráfico de drogas e roubos. Uma das ações se deu já nas primeiras horas do dia, com um cumprimento de mandados de prisão em aberto contra acusados de diversos crimes como homicídio, tráfico, estupro e roubo em Parnaíba e Luís Correia.



Ao todo, 14 pessoas foram presas, na ação denominada de Operação Veraneio, que foi desenvolvida em uma ação conjunta da Delegacia Regional de Parnaíba com a Divisão de Capturas e a Força Tarefa da Secretaria de Segurança (SSP).

Os presos foram identificados como: Maria Claudiovania Paulino Rodrigues, Maixon Ferreira Rosa, Daniel da Conceição Lopes, Maria do Livramento Vidal da Silva, Maria Mota de Lima, Francisco Emanuel Ribeiro Maia, Wagner Brito Félix, Claudiomar Alexandre, Paulo Roberto Torres dos Santos, Francisco Wellington Veras dos Santos, Ivo Daniel Araújo Miranda, Andrea Escorcio Pinheiro, José Ribamar Vaz Dias e Francisco das Chagas Costa de Souza.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

“Estamos fazendo barreiras, abordagens pessoais e de veículos e as equipes da Força Tática estão reforçando a tropa durante os três turnos de policiamento. Há ainda os batalhões da Polícia Rodoviária Estadual, Companhia de Trânsito e o Batalhão de Polícia Ambiental atuando em conjunto na parte fiscalizatória”, explica o coronel Márcio Oliveira, coordenador de operações especiais da Polícia Militar.

O Centro Integrado de Operações, montado pela SSP, também desenvolverá trabalhos de conscientização na área de combate a violência contra mulher e funcionará com equipes do Instituto de Identificação, que realizarão atendimento para expedição da identidade. “Neste ano além das ações das policias de forma integrada, a população também irá ter o atendimento para quem precisa de documento de identificação”, foi o que ressaltou o secretário de Segurança, Fábio Abreu.

As ações da Operação Férias se estendem até o dia 31 deste mês, quando o efetivo encaminhado hoje, retorna para Teresina.

Maria Clara Estrêla