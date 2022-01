Op. Ano Novo: Piauí tem aumento de 200% no número de mortes em acidentes

Segundo balanço divulgado no final da manhã desta segunda-feira (03), pela Polícia Rodoviária Federal, o Piauí registrou cinco acidentes graves e três vítimas fatais durante a Operação Ano Novo realizada nas rodovias federais no estado. Em 2021, apenas uma pessoa morreu durante a operação realizada durante o feriadão de Revéillon, o que representa um aumento de 200%.

O acidente com vítimas fatais ocorreu no último dia 30 de dezembro, no trecho da BR-343 entre as cidades de Altos e Campo Maior. Na ocasião, o cabo da PM identificado como Eliézer Soares, de 47 anos, sua esposa, Neusa Soares, de 48 anos, e a própria filha do casal, Paula Saraiva de 22 anos, vieram a óbito em uma colisão provocada por um caminhão.

Foto: Divulgação/PRF

De acordo com a PRF, o caminhão se chocou na traseira de um ônix que em seguida também se chocou na traseira de um veículo Etios, ao ser atingido o condutor do Etios perdeu o controle e foi parar na contramão da Br-343 atingindo frontalmente o Uno amarelo que era conduzido pelo cabo Eliézer Soares.

Além das três mortes, a PRF também contabilizou 22 pessoas feridas em acidentes nas rodovias. Ao todo, 18 pessoas foram detidas durante a operação e 1.547 veículos fiscalizados. Outras 29 pessoas foram autuadas por dirigirem sobre o efeito de bebidas alcoólicas e 80 por conduzirem motocicletas sem o capacete. A PRF registrou ainda 128 ultrapassagens proibidas.

