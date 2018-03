Um ônibus da empresa Real Sul tombou na manhã desta quinta-feira (1º), no km 264 da BR-135, nas proximidades do município de Alvorada do Gurgueia, localizado a cerca de 395 km de Teresina. Após o tombamento, o ônibus saiu da pista e deixou vários passageiros feridos.

Ônibus tomba na Rodovia da Morte e deixa quatro passageiros feridos. (Foto: Divulgação/PRF)



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, três passageiros ficaram levemente feridos e uma vítima teve ferimentos graves nas pernas e nos braços. Os feridos foram resgatados por ambulâncias de Alvorada do Gurgueia e encaminhados para o Hospital de Bom Jesus.

Uma equipe da PRF esteve no local colhendo as primeiras informações sobre o ocorrido. Até o momento não há confirmação sobre as causas do acidente.

Nathalia Amaral