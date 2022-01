Ônibus tomba e deixa cinco pessoas feridas em Cristalândia

Atualizada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que o ônibus que tombou no município de Cristalândia, no Sul do Piauí, saiu do Distrito Federal e tinha destino Teresina. A PRF atualizou também os motivos que teriam provocado o acidente.

“Os policiais estiveram no local do acidente e verificaram que o motorista estaria em alta velocidade, de acordo com o disco tacógrafo e, ao tentar sair de uma curva, perdeu o controle do veículo e tombou. Chovia no momento do acidente”, explicou a PRF.

Um ônibus tombou na BR 135, no município de Cristalândia, no Sul do Piauí, na manhã desta segunda-feira (24). O acidente deixou os cinco ocupantes do veículo com ferimentos leves e uma das faixas da rodovia interditada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que no momento do acidente ocupavam o ônibus os dois condutores, um homem 54 anos e um homem de 55 anos, e três passageiros, uma mulher de 34 anos e seus dois filhos, um menino de 4 e uma menina de 10 anos.

Foto: Divulgação / PRF

Os levantamentos preliminares da PRF apontam que um animal na estrada teria levado o motorista perder o controle ao tentar desviar.

“Os policiais estão no local do acidente e, em análise preliminar, verificaram que o motorista teria visualizado um animal na pista quando, na tentativa de desviar, perdeu o controle do veículo e tombou”, comunicou a PRF.

Com informações da PRF