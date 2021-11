Ônibus que saiu de Teresina tomba e deixa feridos no Distrito Federal

Um ônibus que saiu de Teresina tombou neste domingo (31) em uma curva da BR-020, próximo a Sobradinho, no Distrito Federal. Ao todo, cerca de 40 pessoas estavam no veículo da empresa de turismo Catedral.

O Corpo de Bombeiro comunicou à imprensa que 11 pessoas precisaram de atendimento de urgência e foram encaminhadas para unidades de saúde da região. Desses, um homem ficou preso às ferragens e sofreu fratura em um dos braços. A maioria dos passageiros sofreu apenas escoriações.

Foto: Rafaela Martins/CB/DA Press



Foto: Rafaela Martins/CB/DA Press



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para orientar o trânsito no local e investigar as causas do acidente. O motorista do ônibus foi submetido ao teste de alcoolemia, que teve resultado negativo.

Testemunhas comentaram que o ônibus foi “fechado” por outro veículo na curva. A pista estava molhada no momento do acidente devido as chuvas que atingiram a região pela manhã.

Compartilhar no

Com informações do Correio Braziliense

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!