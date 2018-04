Um ônibus da empresa Trans Brasil pegou fogo no final da manhã desta sexta-feira (27) e foi completamente destruído pelas chamas. O fato aconteceu no km 211,5 da BR-343, entre as cidades de Capitão de Campos e Piripiri, na região Norte do Piauí.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o ônibus havia saído da cidade de Pedro II, também na região Norte do estado, e tinha como destino a cidade de São Paulo. Poucos minutos após o início da viagem, o motorista percebeu o princípio de incêndio e alertou para que os passageiros saíssem do veículo.

Ônibus pega fogo e fica completamente destruído na BR-343. (Foto: Reprodução/Piripiri Repórter)



A suspeita é de que o incêndio tenha sido causado por uma pane elétrica, devido a um problema no ar condicionado. Ao todo, 22 passageiros estavam no ônibus no momento do incêndio, mas todos conseguiram sair ilesos.

Ônibus pega fogo e fica completamente destruído na BR-343. (Foto: Reprodução/Piripiri Repórter)



Nathalia Amaral