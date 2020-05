Na tarde desta segunda-feira,4, um ônibus que saiu de São Paulo com destino a cidade de Castelo do Piauí pegou fogo na BR-135, na cidade de Santa Luz. De acordo com Policiais Rodoviários Federais (PRF) o acidente aconteceu por volta das 17h, e nenhum passageiro ficou ferido.





Ônibus com destino a Castelo do Piauí pega fogo na BR-135 . Reprodução







"Ao chegar no local a PRF colheu declarações de testemunhas e do condutor do veículo, um homem de 29 anos. Os policiais estão investigando outras possíveis causas que podem ter gerado o acidente" explica a PRF.

Após a vistoria os 48 passageiros e o motorista foram liberados, já o veículo foi consumido pela chamas e ficou totalmente destruído.

Sandy Swamy