Novos ministros dos Transportes e da Saúde tomam posse nesta segunda-feira

O presidente Michel Temer dará posse nesta segunda-feira (2), às 10h30, aos novos ministros dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro Silveira, da Saúde, Gilberto Occhi, e ao novo presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza.

Na última quarta, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, havia informado que Occhi e Casimiro eram os prováveis novos ministros. As mudanças já estavam previstas, uma vez que vários ministros já haviam anunciado a saída do governo até o fim da próxima semana para disputar as eleições de outubro.

Os novos ministros da Saúde, Gilberto Occhi (esq.), e dos Transportes, Valter Casimiro (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil e Divulgação/Dnit)



Por lei, ministros que queiram se candidatar precisam deixar os cargos seis meses antes da eleição, prazo que neste ano termina em 7 de abril.

Outra mudança será no Ministério do Planejamento. O ministro Dyogo Oliveira vai para o BNDES. Temer confirmou no domingo (1º) que o secretário-executivo Esteves Pedro Colnago Junior irá assumir a pasta.

Novos ministros

Atualmente à frente da Caixa, Occhi, que é da cota de indicações do PP, foi deslocado para a pasta da Saúde, até então ocupada pelo deputado Ricardo Barros (PP-PR). No lugar de Occhi na Caixa, ficará Nelson Antônio de Souza, que, atualmente, é vice-presidente de Habitação do banco.

Occhi é servidor de carreira da Caixa Econômica Federal. Foi admitido na instituição financeira em 1980. Já ocupou o cargo de ministro da Integração Nacional, entre janeiro de 2015 e abril de 2016, e de ministro das Cidades, entre março e dezembro de 2014.

Valter Casimiro é o atual diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Ele assumirá o comando dos Transportes no lugar do deputado Maurício Quintella (PR-AL), que concorrerá a uma vaga no Senado.

Nelson Antônio de Souza iniciou carreira na Caixa em 1979. Já ocupou os cargos de diretor-executivo de Gestão de Pessoas, chefe de gabinete da Presidência e superintendente nacional da Região Nordeste e do FGTS. Em 2014, assumiu a Presidência do Banco do Nordeste e em agosto de 2015 tomou posse como vice-presidente de Habitação da Caixa

