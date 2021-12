Natal Seguro: PM reforça policiamento nas áreas comerciais de Teresina

Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Essa operação já faz parte do calendário da corporação e vai até o dia 26 de dezembro, quando as pessoas retornam às lojas para trocar presentes. Não haverá nenhum prejuízo ao policiamento já existente. Estamos tratando com os órgãos públicos que entram agora de recesso, vamos conversar com os gestores pra incrementar mais esse efetivo com esses policiais também”, afirma o comandante da PM, o coronel Lindomar Castilho.

Foto: Assis Fernandes/O Dia



Além do Centro, os bairros São Joaquim, Dirceu, Parque Piauí, Porto Alegre e as áreas no entorno dos shoppings centers da Capital também contarão com o reforço do policiamento. Segundo a PM, a operação conta com recursos de cerca de 1,2 milhão, advindos do Governo do Estado.

Neste período de fim de ano, é comum o aumento das ocorrências de crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos. Por isso, o coronel Lindomar Castilho chama atenção da população para alguns cuidados que se deve ter ao transitar, em especial nas áreas de comércio, como evitar ostentar objetos de valor, como joias, relógios ou celulares.

Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Em dezembro, o volume de pessoas é maior, os recursos financeiros que circulam também é maior por causa do pagamento do 13º salário. Então, é muito comum os criminosos irem pras ruas tentando encontrar uma vítima que seja mais vulnerável e chame mais atenção. Evite deixar crianças ou idosos desacompanhados ou estacionar o seu veículo em um local que não tenha vigilância”, alerta.

Foto: Assis Fernandes/O Dia



Em relação ao Ano Novo, o comandante da PM explica que a corporação está preparando uma operação para o litoral do Piauí, região que tem aumento no fluxo de turistas devido ao feriado de réveillon. As cidades de Parnaíba, Luís Correia e Cajueiro da Praia deverão receber reforço no policiamento durante a passagem de ano.