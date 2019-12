Músico morre após sofrer descarga elétrica em Barra Grande

O músico Henrique Eduardo, conhecido no meio artístico como Dudu Batera, morreu na tarde deste sábado (28) após sofrer uma descarga elétrica em Barra Grande, município de Cajueiro da Praia, litoral do Piauí.

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu enquanto o músico manuseava um equipamento de som que seria utilizado a noite, na apresentação de sua banda, Dona Bia, em um bar da região.

Henrique Eduardo atuava como baterista na banda 'Dona Bia' (Foto: Redes Sociais)

Equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas o músico, de 31 anos, morreu ainda no local. O Instituto de Medicina Legal(IML) de Parnaíba foi acionado para fazer a remoção do corpo e peritos da Polícia Civil estiveram no bar para averiguar as circunstâncias do ocorrido.

Nas redes sociais, amigos e fãs do trabalho de Dudu Batera lamentaram e fizeram homenagens.

Natanael Souza