Músico é achado morto com a cabeça e órgãos genitais queimados

Um funcionário público da Prefeitura Municipal de Porto, integrante da Banda Municipal de Música do município, Girleno Alves de Sousa, foi encontrado morto no último sábado na zona Rural entre os municípios de Porto e Campo Largo, a cerca de 200 km de Teresina. O corpo da vítima foi encontrado com a cabeça e órgãos genitais queimados.

Segundo do titular da Delegacia de Porto do Piauí, o delegado Arthur Leal, o corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição por populares. A Polícia Civil do município deu iniciou as investigações e às oitivas das testemunhas.

"A família veio na delegacia fazer o boletim de ocorrência, mas não tinha relatado o desaparecimento. O corpo está no IML para identificação, mas estamos aguardando o laudo cadavérico para poder precisar o que teria ocasionado a morte", afirma o delegado.

Até o momento, a Polícia Civil não tem informações sobre o que teria motivado o crime, a suspeita é de que se trate de uma execução, já que nenhum pertence de valor foi levado da vítima. "Ele tinha uma moto e havia deixado a moto na casa de uma pessoa, essa pessoa, inclusive, vai ser ouvida, mas aparentemente não teve nada levado", destaca.

Devido ao estado em que o corpo se encontra, o delegado revela que serão colhidas as impressões digitais da vítima para confirmar a identidade da vítima.



Nas redes sociais, o secretário de Comunicação de Porto, Orlando Paiva, lamentou a morte do músico e revelou que a vítima havia sido vista pela última vez na noite de quinta-feira (19).

Confira o texto:

"É com pesar e tristeza, que noticiamos que o corpo encontrado em estado de decomposição neste sábado, 21, na região da Malhada Grande, zona rural entre Porto e Campo Largo, é do músico e funcionário público municipal, Girleno Alves de Sousa, de 42 anos. Sua irmã reconheceu o corpo no IML em Teresina. Ele estava desaparecido desde o último dia 19, quando foi visto pela última vez na noite da última quinta-feira. As causas da sua morte ainda são um mistério.

O mesmo era um dos músicos da banda municipal "25 de junho" de Porto. No registro fotográfico, o mesmo durante a apresentação do 7 de setembro.

Nossos pêsames aos familiares e amigos neste momento de dor!"

Nathalia Amaral