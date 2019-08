Mulher tenta evitar estupro e é esfaqueada pelo suspeito em Boa Hora

Uma jovem de 22 anos foi esfaqueada na zona rural do município de Boa Hora, a 135 Km de Teresina, nesta quinta-feira (08), ao tentar impedir a própria tentativa de estupro. Segundo a polícia, ela dormia no momento em que o suspeito invadiu a residência, mas acordou com a movimentação dentro de casa e conseguiu pará-lo ates que ele cometesse o crime. A informação foi repassada pelo capitão Batista, comandante de 15º BPM de Barras.



De acordo com ele, a jovem estava sozinha em casa e o suspeito sabia disso. “Ele aproveitou que o marido dela estava viajando e invadiu a casa para estupra-la, mas não conseguiu concluir a ação, porque ela acordou e o impediu. Na luta corporal, ela acabou sendo atingida com três golpes de faca. Ele fugiu logo em seguida, mas estamos tentando localiza-lo”, explica o capitão.

A PM informou que o suspeito já tinha outras passagens pelo crime de estupro, tendo inclusive passado oito anos no sistema prisional do Estado cumprindo pena pelos delitos. Ele não teve sua identidade informada pela polícia. Quanto à vítima, o capitão Batista disse que ela foi socorrida pelos vizinhos e encaminhada às presas para o HUT, em Teresina. As guarnições seguem em diligências para tentar localizar o suspeito e a Polícia Civil também já foi acionada.

Maria Clara Estrêla