Mulher se recusa a pagar conta de R$83, briga com a dona do bar e é presa em Teresina

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa na noite desta terça-feira (01), após se recusar a pagar a conta em um bar no bairro Três Andares, zona Sul de Teresina. Segundo a polícia, ela alegou que não tinha direito para quitar a dívida, e, ao ser cobrada pela proprietária do estabelecimento, iniciou uma confusão.

De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a mulher tentou agredir Maria Ivone, dona do bar. Diante da confusão, a PM foi acionada e encaminhou as duas à Central de Flagrantes.

No momento da prisão, a mulher agrediu policiais e equipes de reportagens que estavam no local. Ela chegou a fazer gestos obscenos para os policiais.



Maria Ivone, proprietária do bar, conta que não conhecia a mulher

A proprietária do bar contou não conhecia a mulher e que a dívida era de R$83, referente à comida, bebidas e cigarros. "Foi o jeito trazer ela aqui [Central de Flagrantes]. Eu já vendo a cervejinha para escapar, para comprar o frango e o ovo, aí vem uma lá de fora e faz uma baboseira dessa", disse.

Maria Ivone conta que a mulher chegou em seu estabelecimento dizendo que trabalhava na maternidade, estava de folga e queria beber uma cerveja, já que tinha deixado sua motocicleta em uma oficina.



Com informações de Chico Filho, do Roda do Dia (ODIA TV)