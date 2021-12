Mulher morre em colisão de moto com carro em Piracuruca

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) foi chamada a atender a ocorrência de um acidente com vítima fatal ocorrido por volta das 7 horas desta terça-feira (14) na BR-343, altura do quilômetro 134, na cidade de Piracuruca.



Uma motocicleta e um outro veículo ainda não identificado colidiram lateralmente. Segundo informações preliminares coletadas pelos policiais no local, a condutora da motocicleta veio a óbito. O nome da vítima não foi divulgado. A PRF ainda apura a dinâmica do acidente, mas testemunhas relataram que a vítima teria tentado fazer uma conversão sem os devidos cuidados para adentar a via que dá acesso ao município de São João do Divino quando foi atingida pelo outro veículo.



Este é o segundo acidente envolvendo realização de manobra sem atenção por parte de motoristas nas rodovias piauienses nos últimos dias. No último sábado (11), outra ocorrência semelhante se deu na BR-343, desta vez no perímetro urbano de Teresina. Um carro modelo Fiat Siena tentou fazer uma manobra sem a devida atenção quando foi atingido transversalmente por uma moto ocupada por duas pessoas.

O carro que seguia logo atrás da motocicleta não conseguiu frenar a tempo e atingiu o veículo na parte traseira. Na ocasião, o condutor e o passageiro da moto ficaram gravemente feridos e o motorista do veículo suspeito de causar o acidente, o Fiat Siena, fugiu do local sem prestar socorro abandonando o carro.

