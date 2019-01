Mulher morre após ser esfaqueada por marido dentro de casa

Mais um feminicídio é registrado no Piauí. Uma mulher, identificada como Rita dos Santos, de 52 anos, morreu após ser esfaqueada pelo próprio marido, reconhecido como José Carlos dos Santos. O crime ocorreu na tarde de ontem (23), no município de São Raimundo Nonato, localizado no Sul do Piauí a cerca de 522 Km de Teresina.

Segundo informações do subcomandante da PM, capitão Ivanaldo, José era um homem ciumento e vivia ameaçando sua companheira. “Na tarde desta quarta-feira, eles tiveram mais uma briga, nisto ele pegou uma faca e acertou em cheio o peito de Rita. Ela conseguiu sair correndo de dentro de casa e pediu ajuda para os vizinhos. Foi encaminhada para um posto de saúde, mas devido a profundidade do ferimento, não resistiu e faleceu no hospital”, conta.

De acordo com o capitão Ivanaldo, além de ter ocorrido a perfuração no peito, que foi letal, a mulher apresentava diversos cortes pelo corpo. Vizinhos relataram que chegaram ainda a ver o homem fugindo com a faca na mão, mas não conseguiram capturá-lo.

O casal estava junto a cerca de quatro anos. Segundo a polícia José Carlos dos Santos residia em um povoado próximo ao local. O suspeito, até o momento, está foragido da polícia.

Adriana MagalhãesGeici Mello