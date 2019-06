Um crime de homicídio foi registrado na tarde deste domingo (16) na cidade de Piracuruca, localizada a 208 km de Teresina. Segundo a Polícia Militar, o autônomo Francisco da Costa Paiva foi morto a golpes de faca pela própria esposa, identificada como Érica Renata da Silva Freitas.

De acordo com informações do capitão Alexandre Augusto, do Grupamento da Polícia Militar do município, a Polícia Militar havia recebido uma denúncia de moradores sobre a briga de um casal no bairro Baixa da Ema e, ao chegarem na residência do casal, constataram que a vítima já havia sido atingida por golpes de tesoura e facão. O autônomo foi atingido na região da cabeça e rosto.

Mulher mata marido com golpes de tesoura e facão em Piracuruca. (Foto: Portal Notícia Ao Vivo/ Renan Carvalho)



Francisco da Costa Paiva chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao pronto socorro do município, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ao ser transferido para o hospital de Parnaíba.



A esposa da vítima e principal suspeita de ter cometido o crime foi presa em flagrante e conduzida para Delegacia de Piracuruca para os procedimentos legais cabíveis.

Nathalia Amaral