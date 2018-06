Mulher impede linchamento e é chamada de defensora de bandido

Um assalto em um ônibus do sistema de transporte coletivo de Teresina quase termina em tragédia, se não fosse a atitude corajosa de uma mulher que impediu as agressões a um suposto assaltante, se colocando entre o suspeito e os agressores. As imagens foram gravadas nesta quarta-feira (20), na avenida João XXIII, zona Leste de Teresina.





No vídeo gravado por populares é possível ver a mulher com um celular na mão, tentando ligar para a polícia, enquanto um dos populares tenta puxar ela pelo braço e tirá-la de perto do assaltante. A mulher grita para que as pessoas parem de agredir o suspeito e pede calma.

"Não bate mais, chama a polícia! Para, gente, pelo amor de Deus. Chama a polícia e pronto, já resolve. Calma, gente! Por favor, para!", diz ela, tentando parar as agressões. Alguns homens que acompanham a ação tentam, durante todo o vídeo, agredir o suspeito. Um deles chama a mulher de "defensora de bandidos".

Durante a ação, o suposto assaltante está rendido por um dos passageiros e com o rosto completamente ensaguentado. Populares que acompanham a cena do lado de fora do ônibus pedem que ele seja amarrado. Em seguida, outras pessoas gritam e pedem para que ele seja assassinado. "Vamos matar ele!", diz um homem. Uma mulher que também acompanha toda a cena xinga o suspeito e também pede para que ele seja morto.

A reportagem do O DIA entrou em contato com o responsável pelo policiamento da região, o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, major Wilton, que confirmou a ocorrência, mas não quis dar mais detalhes sobre o caso. O suposto assaltante foi encaminhado à Central de Flagrantes de Teresina.





Nathalia Amaral