Mulher esfaqueia companheiro após discussão próximo ao Mercado do Mafuá

Uma mulher esfaqueou o companheiro na tarde desta quarta-feira (08), próximo ao Mercado do Mafuá, zona Norte de Teresina. Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o casal vive em situação de rua.



Segundo o sargento Gervásio, do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM), testemunhas relataram que os dois, que não tiveram a identidade divulgada, costumam brigar com frequência. Na tarde de hoje, após um desentendimento, a mulher teria desferido um golpe contra o companheiro na região das costelas.



(Fotos: Chico Filho/Rota do DIA)

“Informaram que eram situações corriqueiras, discussões cotidianas que chegaram a essa tentativa de homicídio. Ela alega que fez isso por conta da convivência, maus tratos, discussões”, disse o sargento Gervásio.



Populares ligaram para a polícia e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi até o local prestar atendimento à vítima. O homem foi encaminhado ao hospital para realizar os demais procedimentos médicos.



Já a mulher foi presa e encaminhada à Central de Flagrantes. A arma do crime foi apreendida.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de Chico Filho, do Rota do Dia