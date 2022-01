Mulher é presa por tráfico de drogas e aliciamento de menor na Santa Maria da Codipi

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi presa por tráfico de drogas e aliciamento de menor na tarde desta segunda-feira (24), no bairro Santa Maria da Codipi, zona norte de Teresina. A mulher portava substâncias análogas à maconha e crack e, junto do menor, foi abordada enquanto entrava em uma Uber.



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Segundo a Major Elizete, comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, durante ronda rotineira, a força tática observou a mulher, que estava com tornozeleira eletrônica, entrando em um veículo. Com isso, foi realizada a abordagem. “Encontramos as substâncias dentro de uma bolsa, já pronta para revenda. Imediatamente demos voz de prisão”, afirma a comandante.



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Ainda de acordo com a Major, tanto a mulher quanto o menor de idade afirmam não ser parentes. “É uma atitude suspeita, pois ele é menor de idade e ela uma senhora de 40 anos. Então, no mínimo, há um problema”, explica.

Ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes de Teresina. A Polícia Civil irá investigar o caso.



