Mulher é presa em flagrante transportando quase 10 Kg de maconha

Na madrugada desta terça-feira (13), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu uma passageira do ônibus da empresa Real Maia, que vinha de Belém/PA e estava a caminho da cidade de Fortaleza/CE. O caso aconteceu por volta de 01h30, no Km 189 da BR-343, próximo ao município de Piripiri.



A mulher foi identificada como J.B.L., de 23 anos. Foto: Divulgação/PRF

Em blitz, ao revistar o bagageiro do ônibus, foram encontrados três tabletes prensados de maconha. Ao realizar uma abordagem dentro do veículo, uma passageira identificada como J.LB., de 23 anos, estava com mais três tabletes.

A mulher confessor ser proprietária da droga. No total, foram apreendidos 8,8 Kg de maconha. Os agentes deram voz de prisão por crime de tráfico de drogas. Em depoimento, a passageira afirmou que receberia R$ 1.500 para transportar a maconha. A mesma foi encaminhada para a Polícia Civil.

Da redação