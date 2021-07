Mulher é presa com motocicleta clonada em Ipiranga do Piauí

Uma mulher de 46 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal na tarde de quinta-feira (01), acusada do crime de Receptação. A ação aconteceu às margens da BR-316, na cidade de Ipiranga do Piauí.

No momento da abordagem, a mulher pilotava a motocicleta Honda/Pop 110 l. O veículo estava com os elementos de identificação adulterados e com a placa de outra motocicleta que tinha as mesmas características do veículo apreendido.

(Foto: Divulgação/PRF)

Os policiais foram informados pela proprietária de uma motocicleta que havia recebido várias multas de trânsito e que desconhecia o local onde elas foram lavradas. A situação foi analisada e uma motocicleta Honda/Pop 110 l foi encontrada com as mesmas características, portando a placa do veículo original. Após verificação, foi constatado o crime de clonagem.

A mulher, que é natural de Inhuma, informou aos policiais que o veículo havia sido adquirido pelo seu marido como forma de pagamento da venda de um cavalo e não sabia da restrição do bem.

Os policiais então encaminharam a mulher e o veículo até a Polícia Civil na cidade de Valença do Piauí para que as devidas providências fossem tomadas. Ela responderá por crime de Receptação.

Compartilhar no

Com informações da Polícia Rodoviária FederalIsabela LopesEmelly Alves

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!