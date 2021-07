Mulher é presa com moto roubada na cidade de Floriano

Uma mulher de 21 anos que não teve a identidade revelada foi presa nesse sábado (19), no município de Floriano, no Sul do Piauí, ao trafegar pela BR 320 em uma moto roubada. A prisão foi realizada por Policiais Rodoviários Federais.

Segundo a PRF, policiais estavam em fiscalização de rotina, quando abordaram a motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER. Ao fazerem as devidas identificações no veículo, foi detectado que o bem havia sido tomado de assalto no dia 3 de março deste ano em Floriano.

Foto: Divulgação / PRF

A suspeita não revelou aos policiais de que foram adquiriu a moto. Ela foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil da cidade de Floriano/PI para os procedimentos legais.

