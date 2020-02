Mulher é presa com arma e munições nas partes íntimas em Teresina

Uma mulher foi detida nesta sexta-feira (14) com um revólver calibre 38 na calcinha e munições nas partes íntimas no bairro Buenos Aires, na Zona Norte de Teresina. Ela foi presa junto com o companheiro em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.



O casal não teve as identidades relevadas. Segundo o delegado Cadena Jr, coordenador do Delegacia Especializada em Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre), a prisão dos suspeitos aconteceu depois do cumprimento de mandados de buscas e apreensão.

“Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na residência do casal. Foi então que a mulher colocou a arma na roupa íntima e as munições nas partes íntimas”, conta.

Na ação, a polícia conseguiu recuperar um revólver calibre 38, munições intactas, dinheiro, além de entorpecentes. Os suspeitos foram levados para a sede do Depre e devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia