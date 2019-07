Mulher é morta e homem é ferido em ataque a bar no bairro Mafrense

Um homem e uma mulher foram baleados na manhã desta sexta-feira (12), por volta das 11 horas, no bairro Mafrense, zona norte da capital.

A mulher foi baleada na cabeça, e chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no Hospital de Urgência de Teresina Professor Zenon Rocha (HUT).

A outra vítima, Dárcio André Brito de Lima, foi atingida numa das nádegas, e não corre risco de morte.

Eles estavam bebendo num bar, na Rua Nelson Cruz, quando foram alvo de disparos que, segundo testemunhas, teriam sido efetuados por pelo menos um homem numa motocicleta.

De acordo com a capitã Jaqueline Barbosa, coordenadora de Policiamento do 9º Batalhão, as duas vítimas baleadas estavam acompanhadas de outras pessoas, mas ninguém mais foi atingido.

Cícero Portela