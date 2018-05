Mulher é morta a facadas pelo marido na região do Promorar

Uma mulher identificada como Joana D'Arc foi assassinada na tarde desta quinta-feira (31) na região do bairro Promorar, zona sul de Teresina.

As primeiras informações coletadas pela Polícia no local do crime indicam para a hipótese de feminicídio, e o principal suspeito é o marido da vítima, que foi preso e levado para a Central de Flagrantes.

Antes do crime, vizinho chegaram a ouvir gritos de socorro da mulher. A Polícia Militar foi acionada mas quando as viaturas chegaram ela já estava morta.

Este é o terceiro feminicídio em Teresina registrado em pouco mais de duas semanas. No dia 17, Gisleide Alves dos Santos foi morta a facadas e a tiros por Samuel Lucas Teixeira Araújo, que alegou ciúmes. Os dois se conheceram por meio de uma rede social, iniciaram um relacionamento e moraram juntos por duas semanas, até a data do crime.

A outra vítima, Aretha Dantas Claro, foi morta a facadas no dia 15. O suspeito, Paulo Alves dos Santos Neto, não aceitava o término do relacionamento, e também usou uma faca para ceifar a vida da ex. Após matá-la, ele levou o corpo da mulher para a Avenida Maranhão e o atropelou.

Cícero Portela