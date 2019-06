Mulher é morta a facadas pelo companheiro na zona leste de Teresina

Uma mulher foi assassinada a facadas no bairro Socopo, zona leste de Teresina, por volta do meio-dia desta terça-feira (4). O crime teria sido cometido pelo marido da vítima, identificado como Francisco das Chagas, que fugiu após desferir as facadas na mulher.

A mulher foi identificada como Marlúcia Jacob Santos, de 43 anos. Ela trabalhava numa pizzaria e deixa três filhos.

Segundo vizinhos do casal, eles estavam discutindo desde as primeiras horas da manhã desta terça, culminando com o assassinato da mulher.

Um sobrinho da vítima informou à reportagem d'O DIA que Francisco das Chagas teria descoberto que estava sendo traído pela esposa, com quem estava casado há quase 30 anos.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime.

Pena de até 30 anos

O Código Penal brasileiro estabelece uma pena de 12 a 30 anos de reclusão para quem pratica feminicídio, que é uma qualificadora do crime de homicídio, ficando caracterizado quando o assassinato é praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino.

Cícero Portela e Francisco Filho