Mulher é esfaqueada pelo ex-marido no centro e populares tentam linchá-lo

Atualizada às 13h54min

Maria de Nazaré vai passar por cirurgia nas mãos na tarde de hoje devido aos ferimentos que sofreu com a faca quando tentava se defender do ex-marido. A informação repassada pela assessoria do HUT dá conta que a vítima sofreu lesões graves nos tendões e teve fraturas nos dedos. A equipe médica do Hospital estava analisando os últimos exames para prepará-la para entrada na sala de cirurgia.

Atualizada às 11h05

Segundo informações do HUT (Hospital de Urgência de Teresina), Maria de Nazaré não precisou passar por cirurgia, no entanto, perdeu muito sangue o que torna o quadro clinico delicado. As facadas não atingiram nenhum órgão vital. No momento, o estado da vítima é estável.

De acordo com a Delegada Vilma, o ex-companheiro de Maria não aceitava o fim do relacionamento. Ele tentou, na tarde de ontem (08), atear fogo na casa onde a vítima reside. "Não obtendo sucesso, ele decidiu matá-la no seu local de trabalho hoje de manhã. Felizmente ele não conseguiu", disse.

Matéria original

Uma mulher, identificada como Maria de Nazaré Pereira de Sousa, 40 anos, foi esfaqueada pelo ex-marido, na manhã desta sexta-feira (09), próximo à agência do Banco do Brasil, localizado no cruzamento da Avenida Frei Serafim com a Pires de Castro. De acordo com relatos de testemunhas, ela estava trabalhando no sinal quando o homem parou a moto próximo a ela, puxou a faca e a feriu com vários golpes. O objeto foi quebrado dentro do corpo da vítima.

A princípio a suspeita era de que fosse um assalto. Os populares decidiram revidar e, com uma pedrada, derrubaram o homem da moto. Em seguida ele foi agredido por várias pessoas.



A mulher foi socorrida por um flanelinha, que não quis se identificar. “Ele queria matar, sem dúvida nenhuma. Não tinha nem o que pensar. Peguei a primeira pedra que eu vi e acertei nele. Em seguida, os outros homens vieram e começou o tumulto. Ela estava só trabalhando”, disse.

A polícia foi acionada e impediu o linchamento do homem. A delegada da mulher Vilma Alves estava no local e levou a vítima para o hospital, dentro da viatura da polícia, pois a ambulância do Samu ainda não havia chegado.

Nayara FelizardoGeici Mello e Maria Clara Estrêla