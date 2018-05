Mulher é encontrada morta e polícia investiga feminicídio

Uma mulher grávida de cinco meses foi encontrada morta dentro de uma residência na Vila Irma Dulce na noite desta terça-feira (29). Segundo a Polícia Militar, foram a filha e o marido que a encontraram e seu corpo tinha marcas no pescoço. Eles ainda tentaram socorrê-la e a levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Promorar, no entanto ela já se encontrava sem vida.



A informação é do capitão Paulo Silas, comandante da 2ª Companhia Independente de Policiamento do Promorar. Ele deu detalhes do andamento da ocorrência: “Uma guarnição isolou o local do fato e a outra se dirigiu até o hospital para onde o marido e o filho a levaram. O caso foi encaminhado para a Central de Flagrante de Gênero, para ser apurado e o corpo dela já foi do hospital direto para o IML. A vida do bebê não pôde ser salva”, relatou o PM.

Na Central de Flagrante de Gênero, o fato foi registrado como morte suspeita, ou seja, quando há dúvidas se ela foi provocada por terceiros. A coordenadora da delegacia, delegada Adília Klein, informou que o marido da vítima não foi preso, mas o caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que apura se o caso seria de crime de feminicídio, uma vez que a família da vítima teria feito acusações ao marido.

“Precisamos de uma resposta mais clara sobre do que se trata este fato antes de dar qualquer encaminhamento ao caso”, explicou.

Maria Clara Estrêla