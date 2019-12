Mulher é encontrada morta dentro de bar e polícia suspeita de latrocínio

Uma mulher identificada como Maria Helena da Cruz Santiago, de 59 anos, foi encontrada morta por volta das 14h30 desta segunda-feira (10), dentro de um bar situado na Avenida Santa Teresinha, no bairro Santa Bárbara, na Zona Leste de Teresina. A Ronda Ostensiva de Natureza Especial (Rone) esteve no local e informou que a vítima possuía lesões na região do pescoço.



Local que a vítima foi encontrada. Foto: Francisco Filho.

Ao Portal O Dia, o Sargento da Rone, Emerson Silva, comentou que a investigações estão em andamento e, ao que tudo indica, teria ocorrido um latrocínio – roubo seguido de morte.

“As lesões são na região do pescoço. Não temos como saber ainda qual o objeto foi utilizado porque tinha sangue pelo corpo todo e ela (vítima) estava em meio a vários objetos. O quarto estava revirado, o telhado de outro cômodo estava quebrado como se tivesse passado alguém por lá, mas tudo só será constatado pela perícia. Aparentemente tem característica de um latrocínio”, disse.

Ainda conforme o Sargento, o filho da vítima foi quem acionou a polícia. O Instituto de Medicina Legal (IML) também foi acionado e fez remoção do corpo.

O Departamento de Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia