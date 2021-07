Mulher é baleada dentro de casa em Teresina e marido é suspeito do crime

Uma mulher identificada como Lia Raquel foi atingida por dois disparos de arma de fogo em crime ocorrido na madrugada deste sábado (24) em uma residência do bairro Ilhotas, Centro-Sul de Teresina. O principal suspeito do crime é o marido da vítima, que se encontra foragido.



Leia também: Mulher é executada com tiro na cabeça dentro de casa no bairro Parque Brasil II



Foto: Jailson Soares/O Dia

Policiais do 1º BPM estão procedendo com as buscas. De acordo com o comandante do Batalhão, coronel Lacerda, vítima e suspeito teriam tido uma discussão e, durante a briga, ele sacou a arma e disparou por pelo menos duas vezes. “Os tiros atingiram o abdômen da vítima. Ela foi socorrida e encaminhada para o hospital para uma cirurgia. Ainda não conseguimos localizar o suspeito, mas o caso também já foi encaminhado para a Polícia Civil”, explicou.

Lia Raquel foi encaminhada ao HUT, onde passou por um procedimento operatório para retirada de um dos projéteis de seu abdômen.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!